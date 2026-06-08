県は、総額698億円の一般会計補正予算案を発表しました。 3月に就任した平田知事の政策が反映された初の予算で、子どもや若者の挑戦を支援する30億円の基金創設などの新規事業が盛り込まれました。 （平田 知事） 「人口の減少、高齢化が進む中で地域を残していく、地域の生活サービスを残すことが年々難易度が高くなっていく。交通も医療も維持することが年々、難しくなっていく部分があるので、できるだ