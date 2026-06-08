地震と豪雨で二重被災した輪島市町野町にある臨時災害放送局「まちのラジオ」が6月1日、電波の日・総務大臣賞を受賞しました。地域へ希望を届ける思いをスタッフは新たにしています。輪島市町野町に2025年7月、全国からの支援を受け開局した「まちのラジオ」小さなプレハブ小屋のラジオ局です。地元の有志たちで構成される復興プロジェクトのメンバーがパーソナリティを務め、地域の話題や防災に関する情報を発信し続けています。