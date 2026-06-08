言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、学びによって得た事柄、責任や権限の委託、そして競争や対戦での戦術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□くい□□んか□□げヒント：自分の判断ではなく、信頼する相手にすべ