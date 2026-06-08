俳優の市原隼人さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ブランドアンバサダーを務めるフィットネスジム「ECOFIT24（エコフィット24）」の新ビジュアルを公開し、圧巻の筋肉に注目が集まっています。【写真】圧巻の筋肉を披露した市原隼人「男でも惚れ惚れします!!」市原さんは、5枚のビジュアルを投稿。セットアップのスポーツウエアを着用し、トレーニングをする姿が写っています。特に、ノースリーブであらわになった腕の筋肉は圧