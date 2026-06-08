赤ちゃん用品の製造および販売等を行うコンビは、従来品で別々だった回転・着脱操作レバーを同じグリップに集約した、新生児から使えるチャイルドシート「THE S R129 エッグショック ロッタ ZH（ザ・エス アール129 エッグショック ロッタ ゼットエイチ）」を、6月26日から、全国のアカチャンホンポ、およびアカチャンホンポ オンラインショップで発売する。同製品は、ベビーカー「THE S Go（ザ・エス・ゴー）」の車体に連結させて