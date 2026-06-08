カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、「じゃがりこ細いやつ サラダ」をコンビニエンスストア、「じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味／わさび醤油味」を全業態で、HoYoverseから配信の人気ゲーム「原神（げんしん）」とのコラボレーションパッケージを6月中旬に期間限定発売する。「じゃがりこ細いやつ サラダ」カップ 5種独自の製法で“はじめカリ