無添加石けんのパイオニアであるシャボン玉石けんは、人工的な香料などによって体調不良を引き起こす「香害」の被害が増えやすい夏の6月・7月を「無香料・無添加石けん月間」と定めており、今年も20〜60代の男女を対象に「香害・化学物質過敏症に関するアンケート調査」を実施した（WEB調査、調査対象：全国20〜60代男女、調査期間：5月18日〜21日、サンプル数：331人）。その結果、香害認知度は84％に達し、約3割が行動を見直して