DJ OZMAが、8日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜後7：00）にトップバッターとして出演。約18年ぶりとなる歌番組出演でスタジオをブチ上げた。【画像】懐かしい！約18年ぶりの歌番組出演となったDJ OZMA「青春ソングFes.」と題された今回。司会のえとちゃん（江藤愛）の「青春ソングフェス、みんなで行きますよ〜！ライブライブ、スタート」という掛け声でスタートすると、1曲目にDJ OZMAが登場。「来た