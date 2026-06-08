自民党役員会に臨む高市首相（中央）＝8日午後、国会高市早苗首相は8日の自民党役員会で、フランスで15日から開かれる先進7カ国首脳会議（G7サミット）出席に合わせ、欧州を歴訪すると明らかにした。「日本の国益の観点から各国との連携を深めたい」と強調した。鈴木俊一幹事長が記者会見で明らかにした。訪問国はフランスのほか、英国、イタリアを予定している。14日に英国でスターマー首相、15日にイタリアでメローニ首相と