日本商工会議所は８日、中小企業の賃金改定に関する調査結果を発表した。定期昇給と基本給を底上げするベースアップ（ベア）を合わせた２０２６年４月の正社員の平均賃上げ率は４・２９％となり、前年と比べて０・２６ポイント上昇した。中小企業にも賃上げが定着しつつあるが、業績改善を伴わずに人手確保などのために行う「防衛的な賃上げ」は６割に上り、企業側の負担感は依然強い状況が浮き彫りとなった。２５年４月と２６