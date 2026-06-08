ヤクルトの塩見泰隆外野手が８日、自身のインスタグラムを更新。「よく『似てる』とは言われていましたが、ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！」などと記し、元サッカー日本代表との２ショットを投稿した。「想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！」と記した塩見。「やはり世界で戦う選手はかっこいい！！たくさん刺激をもらいました！」と結んだ。並んで座って１個の野球ボールを握り合っ