フィリピン付近で8日、マグニチュード8.2の大地震が発生し、これまでに19人が死亡、大きな被害となっています。離れた日本でも一時、太平洋側の広い範囲で津波注意報が発令されました。フィリピン南部のミンダナオ島で撮影された映像では、撮影中に突然ビルが倒壊し、「なんてこと、手が震える。中に誰かいるの？」という撮影者の緊迫した声が入っていました。日本時間の8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の