『注文の多い喫茶店』（グリコ/少年画報社）第1回【全8回】【本作のレビューを読む】モルティ・オルディニ。「多い注文」という意味の店名を掲げる、東京のとあるビルの上にある隠れ家のような喫茶店。そこではどんな料理の注文でも受ける魔法使いのようなマダムがいて、来店したお客の食べたいものを出してくれるとか。カニしゃぶ、冷やし中華、せんべい汁…。心身が疲れた人も、故郷が恋しい人も、迷いや悩みを抱えた人も、本格