【漫画】本編を読む『カワイイは金なり』（志茂：漫画、ファンシー研究所：原案/ぶんか社）は、「カワイイ」という価値がどのように作られ、どう消費されていくのかを、「生み出す側」であるエンタメ業界から描いたお仕事漫画だ。主人公・一ノ瀬いちかは、大手キャラクター企業「ラブリル」に勤めるデザイナー。入社2年目ながら、全力で描いたキャラクターはことごとく「ブス」と言われボツにされ、任される仕事は既存の人気キャ