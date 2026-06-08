人生は「頑張るもの」なのか。ドイツのキリスト教牧師の家系に生まれながら、座禅に魅入られて来日し出家した僧侶・ネルケ無方氏は「人生とは同意もしていないのに始まっている理不尽なクソゲーだ」と断言する。仏教で「降りる」方法を説く一冊を、コラムニストの河崎環さんが紹介する――。■ゲームは生まれた瞬間に始まっているこの本、その名も『人生というクソゲーを変えるための仏教』（ネルケ無方・著／春秋社）。クソゲーと