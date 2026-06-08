WATWINGが毎回ひとりずつ編集長になって企画構成を考えた『おれたちの1ページ』。今回は、“ごほうび企画 第2弾”として、WATWINGのメンバー全員による特別インタビューをお届けします。今年、結成7年目を迎える彼らがつづる言葉の数々を存分にお楽しみください♡WATWINGが今立っている場所。楽しいことも辛いことも全部一緒。笑って、泣いて、ときにはぶつかって……それでも歩みを止めなかった長い道のり。今年、結成7年目