東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。『梅雨前線はどこからやって来るの？』『どうして梅雨は雨が多いの？』まず、梅雨前線がどのように生まれるのか解説します。 梅雨前線は、春になると現れるオホーツク海高気圧と、夏の高気圧である太平洋高気圧の間で生まれます。オホーツク海高気圧は冷たい高気圧で、日本列島に冷たく湿った風をもたらします。一方、太平洋高気圧は暖かい高気圧で、日