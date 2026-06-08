歌手・千昌夫（７９）が長女と孫を公開し、反響が寄せられた。８日にインスタグラムで「長女ナターシャと孫娘ミナちゃん」とつづり、長女が子どもを抱く写真アップ。長女については４月の投稿で「ノースキャロライナー在住」と明かしている。フォロワーからは「綺麗ですね」「可愛い」との声が上がった。１９７７年に発売した「北国の春」を始め、「津軽平野」「望郷酒場」などヒット曲多数の千。これまでも娘たちや息子との