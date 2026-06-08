西日本シティ銀行の新たな本店ビル「西日本シティビル」で8日、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが舞踊を披露し、ビル内にできた多機能ホールの開館を祝いました。 福岡市博多区の「西日本シティビル」では、地下2階の多機能ホール「NCBホール」の開館セレモニーが行われました。セレモニーには地元の人たちおよそ370人が招待され、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが舞踊を披露してオープンを祝い