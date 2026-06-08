◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月８日、栗東トレセン昨年天皇賞・春（２着）以来の日本での競馬となるビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は、全休日のこの日は馬房でリラックス。久保助手は「順調に来ていますね。いつも通り順調で問題ないですよ」とうなずいた。フォワ賞を制し、凱旋門賞でも５着と見せ場十分の走りを見せたが、前走はカター