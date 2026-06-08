【あみあみ秋葉原：アクションフィギュア・プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：6月8日～6月14日23時59分 当選発表：6月17日12時 指定販売日時：6月20日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月20日に発売予定のアクションフィギュア・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は6月14日23時59分まで。当選発表は6月17日12時より行なわれ