東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【9日の天気】9日は雲が広がり、すっきりしない天気となりますが、雨をもたらすような厚い雲は広がらない見込みです。午後になると雲は少なくなり、天気は回復に向かうでしょう。【9日の気温】最高気温は25℃前後ですが、日差しがほとんどないので、少しひんやりと感じられそうです。長袖や薄手の羽織る物があるといいでしょう。【週間予報】