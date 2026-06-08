現役時代に近鉄、中日などでプレーした金村義明氏が８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。７日の西武戦（バンテリンドーム）の延長１１回にけん制死した一塁走者の中日・細川のミスについて「俺も見てた。選手はもちろんのこと普段の教育なのよ」と力説した。中日・井上監督は試合後に「打つ、打たないは別として、あってはならないプレー」と怒りを隠さなかったが、金村氏は首脳陣の指導についても問