バスケットボール男子日本代表の伊藤拓摩強化委員長が８日、オンラインで取材に応じた。今夏の代表候補に名を連ねるＮＢＡの八村塁（レイカーズ）と河村勇輝（ブルズ）について「新しい情報がないのが現状。どのタイミングで彼らがプレーできるかをＮＢＡと確認中」と代表活動への合流時期は未定だと話した。２人とも代表へ熱い思いを持っていることを強調し、「なるべく早く代表にジョインしてもらえたら」と期待を寄せた。６