サッカーの百年構想リーグは全日程を終え、J2・J3の40チームが参加したリーグで、松本山雅FCは26位、AC長野パルセイロは37位となりました。【AC長野パルセイロ】3連勝と勢いに乗るAC長野パルセイロ。シーズン最終戦でアウェーの讃岐と対戦しました。序盤から互いにゴール前で体を張り、意地がぶつかり合う展開が続きます。決め手に欠く中、後半38分に讃岐の選手が2枚目のイエロー