【新華社平壌6月8日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は8日午後、朝鮮・平壌の錦繍山（クムスサン）迎賓館で同国の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と会談した。