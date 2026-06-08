キリンビバレッジは「生茶」や「午後の紅茶」など、全体の9割にあたる166品目を、10月1日の納品分から希望小売価格を5パーセントから最大18パーセント引き上げます。ペットボトル入りの「生茶」は10パーセント引き上げ、200円（税抜き）から220円（税抜き）になります。原材料や容器の包材価格に加え、エネルギー価格などが高騰していることから値上げに踏み切ったとしています。