北朝鮮を訪問している中国の習近平国家主席と金正恩総書記が首脳会談を行いました。両国の結束を改めて確認したものとみられます。正午ごろ、平壌に到着した習近平国家主席と妻の彭麗媛氏。金正恩総書記と妻の李雪主氏が出迎え、握手を交わしました。その後、両首脳の巨大な肖像画が掲げられた平壌中心部の広場で歓迎式典が開かれ、大勢の人が出迎えました。中国共産党の機関紙人民日報はさきほど、習主席と金総書記が首脳会談を行