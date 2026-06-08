けさ早く、黒部川の河口付近でクマ１頭の目撃情報がありました。またきょう午後には黒部市内の別の場所でもクマの目撃情報があり、市や警察が注意を呼びかけています。助田記者「クマの目撃情報があった黒部川河川敷です。こちらは海に近い川の河口付近なのですが、草木が生い茂り、クマが身を隠せそうな場所もあります」警察と黒部市によりますと、きょう午前4時45分ごろ、黒部市荒俣の黒部川河川敷で「体長1メートルほどの