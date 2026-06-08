気象庁は、けさ発表した津波注意報を午後5時前にすべて解除しました。しかし、「今後1日程度は20センチ程度の海面変動は続く」として、海に入る場合には十分注意するよう呼びかけています。気象庁 地震津波監視課海老田綾貴 課長「遠地で発生した地震というのは、津波注意報は解除しましたが、海面が変動する状態というのが長い間続くので、もし仮に海に入るようなことがあったら、十分注意をした上で作業をしてくださ