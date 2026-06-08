ラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフ決勝「コベルコ神戸スティーラーズvsクボタスピアーズ船橋・東京ベイ」が7日に、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神戸が初優勝を果たした。【動画】ラグビー国内頂上決戦 激闘動画「コベルコ神戸スティーラーズvsクボタスピアーズ船橋・東京ベイ」前半はスティーラーズがスピアーズを追う展開だったが、SO李承信のキックが冴えて逆転。後半は、押し返そうとするスピアーズを