日本原燃の使用済み核燃料再処理工場＝3月、青森県六ケ所村日本原燃は8日、原子力規制委員会の審査会合で、建設中の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）の設計・工事計画に関する一通りの説明を終えた。当初目標だった昨年11月から半年以上遅れた。原燃は今後、審査で指摘を受けた項目を反映した補正申請書を提出する。準備に3〜4カ月程度はかかるとしており、審査終了の見通しは立っていない。設計・工事計画の審査終