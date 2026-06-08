記者会見するオンコリスバイオファーマの浦田泰生社長＝8日午後、東京都港区岡山大発ベンチャーの「オンコリスバイオファーマ」は8日、食道がんのウイルス製剤「テロメライシン」（一般名スラタデノツレブ）の製造販売承認を同日付で取得したと発表した。同社によると、食道がんに対するウイルス製剤は世界初といい、今夏にも販売を開始する。薬価は未定。浦田泰生社長は記者会見し「簡便な処置で治療でき、使いやすい。患者さ