北朝鮮を7年ぶりに訪れている中国の習近平国家主席は、先ほど、金正恩総書記と首脳会談を行いました。中国国営テレビは、先ほど、習近平主席が8日正午頃、平壌の空港に到着する様子を報じました。空港では、金正恩総書記が李雪主夫人とともに拍手で迎え、両首脳は、笑顔で握手を交わしていて、親密な様子を見せました。習主席にとって、7年ぶりの訪朝となりますが、大々的な歓迎ぶりで、両国の結束をアピールした形です。その後、