2種類のタイプが用意されたBEV隔年（奇数年）の秋に開催され、毎回、様々な新型モデルやコンセプトモデルが公開される「ジャパンモビリティショー（JMS）」。国内メーカーのみならず、海外メーカーも参加する同ショーですが、昨年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、韓国メーカーからも多くの注目すべき新型モデルが出展されました。【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”の新型「“ヴォクシーサ