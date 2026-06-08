岡山県倉敷市の男性から投資目的で現金をだまし取ろうとした疑いで、神奈川県横浜市の16歳の少年が岡山県警に逮捕されました。 詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕されたのは、横浜市の少年（16）です。警察によりますと、今年3月13日ごろから今月8日ごろまでの間、複数回にわたり投資会社の社員になりすました氏名不詳の人物らが、倉敷市の男性（72）とLINEなどのSNSを使ってやり取りし、「今月中に1,700万円を入金すれば、上級クラスに