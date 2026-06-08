オープンイヤー型イヤホンを展開するShokzが、日本初となる体験型ポップアップ・ストアを6月18日まで表参道・青山の「Rand 青山」で開催中だ。 会場では複数の体験ゾーンを通じて、耳をふさがない新しいリスニング体験を提供する。装着時の快適さやファッションとの親和性など、日常に自然と溶け込む“ながら聴き”を体感できる構成となっている。その魅力をShokzの担当者が案内してくれたのでご紹介した