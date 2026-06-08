地元の伝統文化と音楽を合わせて楽しむことができる音楽フェス、「桐生フェス」が初めて開かれ、会場は熱気に包まれました。 ６日と７日の２日間、群馬県桐生市の新川公園で初めて開かれた桐生フェス。桐生八木節まつりなど地元の伝統文化と音楽を融合させ、桐生市の新たな魅力を発信する「地域創楽」のプロジェクトとして開かれたものです。 音楽ステージでは、桐生市在住のトラックメーカー、ｍａｂａｎｕ