送電設備がある鉄塔で安全に救助する手順を確認しようと電力会社と消防が合同で訓練を行いました。 この訓練は、送電設備がある鉄塔など電圧が高く危険な場所から迅速に救助活動を行えるようにしようと東京電力パワーグリッドと前橋市消防局が合同で行ったものです。今回初めて訓練の様子が報道陣に公開されました。 ８日は、高さが約３０メートルある鉄塔で作業していた男性が地上から１５メートルほどの場