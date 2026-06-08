昨年度、映画やドラマなど群馬県渋川市内で撮影された件数が過去最多となったことが分かりました。 渋川市は、地域活性化や観光振興を目的に２０１４年度に「渋川伊香保温泉フィルムコミッション」を発足させ、映画の撮影に関する窓口でロケ地の情報提供などを行っています。 昨年度の実績が８日に発表され、相談件数は１４７件、撮影実績は５２件とともに過去最多となりました。撮影が行われたのは、伊香保温泉石段街や渋川ス