ヨーロッパを中心に活躍する群馬県玉村町出身のチェロ奏者が８日、母校を訪れ、音楽を通して児童とふれあいました。 玉村町の上陽小学校でチェロの音色を響かせたのは、卒業生のルーカス・ガルシア・村元さんです。 村元さんは日系３世のブラジル人で、幼少期を玉村町で過ごしたあとヨーロッパで音楽を学び、数々の国際コンクールで受賞歴を持つチェロ奏者。現在は、オーストリアを拠点に活躍し