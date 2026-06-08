J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦。かつてのアルビのキャプテンが対戦相手のキャプテンとして凱旋した試合は、最後まで分からない熱戦となりました。 4カ月にわたる特別リーグもラストマッチ。プレーオフ第2戦の相手は、昨シーズンまで6年間キャプテンを務めた堀米悠斗が所属する札幌です。アルビは前半から果敢にシュートを放