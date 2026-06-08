8日午後、船越監督が会見に臨み百年構想リーグを総括しました。 ■船越優蔵監督 「結果的に7位だったのは優勝を目指してやってきた中では残念な結果だった。優勝を目指す選手たちの取り組みがすばらしくかったことと、日々 進化していった点は非常に実りのあるリーグ戦だった。」 1試合平均の失点数は0.94(グループ1位)と守備の成長を評価した一方、1試合平均の得点数は1.17(グループ6位)に留