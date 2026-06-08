不適正に表示した牛肉を販売したとして農林水産省の行政指導を受けた指宿市の水迫畜産が、県内の肉の加工業者などで作る組合など4団体から除名処分を受けたことが分かりました。組合への入会は農林水産省から不適正表示について指摘を受けた後でしたが、組合側には説明していなかったということです。水迫畜産は2023年から約1年間、別の牛肉を「黒毛和牛」と表示したり原産地や個体識別番号を正しく表示せず販売。その多くがふ