今回の津波注意報は国内で発生した地震によるものではなく、フィリピン付近を震源とする地震によるものでした。過去にもカムチャツカ半島付近の地震など国外で災害が発生したことで県内に津波警報や注意報が出ています。このような気づきにくい津波にどのように対応したらよいか。専門家に聞きました。鹿児島大学 理工学研究科の中尾茂教授です。揺れを感じない海外での地震による津波注意報。私たちの心構えに隙が生まれる