これからの気象情報です。 9日(火)も傘が必要になるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。 ◆6月9日(火)の天気 ・上越地方 昼ごろまでは雨が降りやすいでしょう。 また、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。 車の運転など十分にご注意ください。 ・中越地方 午前中は、山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。 午後は沿岸部では日差し