北海道・函館市競輪事業部の職員（28）が、市が管理する預金口座からおよそ156万円を無断で引き出したなどとして、2026年6月8日、詐欺などの疑いで逮捕されました。有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで逮捕されたのは、函館市競輪事業部事業課の職員、近藤樹容疑者（28）です。近藤容疑者は2025年8月5日から10月6日までの間、函館市内の銀行で、偽造した払戻請求書を使い、函館競輪の売上金を管理する預金口座から、10回にわたっ