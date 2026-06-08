8日朝、フィリピン付近を震源とする地震があり、県内にも一時津波注意報が発表されたところがありましたが、午後5時前にすべて解除されました。県内では種子島で20センチ、奄美市や南大隅町で10センチの津波が観測されました。気象庁によりますと、8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近を震源とする地震がありました。震源の深さは不明で地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されています。AFP通信によりますと、フ