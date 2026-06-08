＜PIM Ladies Tournament（1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72)＞ 前半を終えて２打差に22人という大混戦を17、18番の連続バーディで抜け出した園田結莉亜が6アンダーで初優勝を飾った。4月には台湾ツアーでも優勝するなど、今季は好調をキープ。1か月後に迫ったプロテスト第1次予選に向けて弾みをつけた。堀奈津佳の解説も注目！第8戦LIVE配信アーカイブ「組み全体の流れが良くて気持ちよくプレーできま