＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞1打リードで迎えた18番。86センチ（2フィート10インチ）のウィニングパットは、カップ左縁から3分の1ほどくるりと回って沈んだ。ドキッとさせる1打に、世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）は驚き、右手で口を押えるしぐさを見せたあと両手を高々と上げた。今季の「シェブロン選手権」に続くメジャー2連勝。ツアー通算19勝目、メジャ